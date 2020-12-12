Купите навигатор 10eTrex в интернет магазине Navigator-shop

Традиционное качество Garmin

Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС - базовая и самую бюджетная модель линейки портативных навигаторов, выпущенная для фанатов туристических походов. Компактный и элементарный в управлении навигатор принимает сигналы и от системы GPS, и от Глонасс, не требует частой смены батареи.

Названия приборов, которые вошли в линейку: eTrex 10, eTrex 20 и eTrex 30.

Конструкционные особенности и внешний вид

Прибор превосходно ложится в руку. Если сравнивать с предыдущими в серии моделями, то новый навигатор по своим размерам чуть меньше, кроме того, в нижней части он утратил сужение. На сегодняшний день это ровный кирпич с округлыми краями.

Размер джойстика остался неизменным, над экраном на лицевой панели, но переехал на противоположную сторону и ложится под палец правой руки.

Торцы у навигатора обрезиненные. Такой же материал использован и для выполнения всей задней части навигатора, за исключением снимающейся крышки.

Многие надеются, что производитель победил проблему устройств eTrex – отклеивание полоски на торцах. Теперь попросту нечему отклеиваться. Вся конструкция навигатора выглядит надежной и цельной. «Резиноподобный» материал – чуть более твердый на ощупь, чем у старых вариантов. Специальные выступы повышают «ухватистость» прибора.

Экран

Размеры экрана схожи с экранами предшествствующих моделей. У моделей 30 и 20 – трансрефлективный TFT, у модели 10 обычный монохромный. Если быть точным, он поддерживает четыре градации серого. В представленной модели есть возможность регулирования контрастности. Цветной экран, возможно, немного уступает экрану знаменитой 60 CSx, но выигрывает у Oregon/Dakota. У представленного навигатора экран визуально темнее, если сравнивать со старшими моделями. Разрешение заявлено в трех приборах одинаковое – 176 х 220, правда в этой модели оно кажется меньше. Шрифты и картинки выглядят угловыми, с «лестничным» эффектом. Уровень подсветки и тайм-аут во всех моделях быстро регулируются.

Интерфейс устройства

Навигатор приводится в действие нажатием на нижнюю правую торцевую кнопку. На экране заставка, а через пару секунд можно увидеть главное меню, которое составлено в традициях новейшего ПО от Garmin, потому может слегка озадачить настоящего приверженца техники eTrex.

На маленьком экране крупные пункты меню – это хорошо, поскольку по ним очень удобно перемещаться джойстиком. Меню «закольцовано», а значит, достигнув последнего пункта, по нажатию джойстика «ниже» вы переходите на первый. Главное меню по умолчанию – единственная установленная страница в навигаторе. Для тех, кто любит несколько «рабочих столов», в пункте «Последовательность страниц» есть возможность добавления нескольких наиболее часто применяемых, например:

«Карта»

«Компас»

«Спутник»

«Путевой комп.»

Листать страницы удобнее всего правой верхней кнопкой.

Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС является чувствительным приемником, он имеет возможность определять свое положение, отправляться на заданную точку, обмениваться данными по USB с компьютером, запоминать трек. Весь этот набор выполнен в влагозащищенном надежном корпусе, но только со скромным экранчиком и без поддержки карт. Всегда будут люди, которым хватает базовых возможностей, потому чего-то еще от GPS-навигаторов они не хотят. Этих людей порадует невысокая цена, а плюсом станет «живучесть» при питании от батарейки.

Преимущества и недостатки навигаторов eTrex 1 0 .

Среди плюсов можно выделить: Минусы таковы: Хороший высокочувствительный приемник

Одновременный прием сигналов от GPS и ГЛОНАСС

Комактные размеры и приятный дизайн

Продуманная конструкция, удобное управление и прекрасная эргономика устройства

Экран, который не "слепнет" на солнце

Внушительный объем встроенной памяти и поддержка кар microSD

Русифицированное, простое и понятное меню Отсутствие поставки ремешка в комплекте, а также защитной пленки и чехла

Ошибки при переводе, мелкие огрехи функционала

Странное руководство пользователя

Трудно работать в перчатках

Гарантия и сертификация

Garmin - это компания, которая не нуждается в дополнительной рекламе, навигаторы которой, никогда не подведут Вас!

Тем не менее мы предоставляем гарантию на данное устройство, которая длится 2 года. Так же, у Вас есть 14 дней на обмен или возврат устройства.

Navigator-shop - официальный дилер компании Garmin и мы гарантируем Вам 100%-ную оригинальность продукта.

Вы можете прочесть отзывы наших благодарных клиентов на Яндекс Маркете. Мы работаем для вас и делаем все чтобы сотрудничать с Navigator-shop.ru было удобно и комфортно!