Garmin eTrex 10 ГЛОНАССGarmin eTrex 10 ГЛОНАССGarmin
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8 900 р.
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Традиционное качество Garmin
Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС - базовая и самую бюджетная модель линейки портативных навигаторов, выпущенная для фанатов туристических походов. Компактный и элементарный в управлении навигатор принимает сигналы и от системы GPS, и от Глонасс, не требует частой смены батареи.
Названия приборов, которые вошли в линейку: eTrex 10, eTrex 20 и eTrex 30.
Конструкционные особенности и внешний вид
Прибор превосходно ложится в руку. Если сравнивать с предыдущими в серии моделями, то новый навигатор по своим размерам чуть меньше, кроме того, в нижней части он утратил сужение. На сегодняшний день это ровный кирпич с округлыми краями.
Размер джойстика остался неизменным, над экраном на лицевой панели, но переехал на противоположную сторону и ложится под палец правой руки.
Торцы у навигатора обрезиненные. Такой же материал использован и для выполнения всей задней части навигатора, за исключением снимающейся крышки.
Многие надеются, что производитель победил проблему устройств eTrex – отклеивание полоски на торцах. Теперь попросту нечему отклеиваться. Вся конструкция навигатора выглядит надежной и цельной. «Резиноподобный» материал – чуть более твердый на ощупь, чем у старых вариантов. Специальные выступы повышают «ухватистость» прибора.
Экран
- Размеры экрана схожи с экранами предшествствующих моделей. У моделей 30 и 20 – трансрефлективный TFT, у модели 10 обычный монохромный. Если быть точным, он поддерживает четыре градации серого.
- В представленной модели есть возможность регулирования контрастности. Цветной экран, возможно, немного уступает экрану знаменитой 60 CSx, но выигрывает у Oregon/Dakota. У представленного навигатора экран визуально темнее, если сравнивать со старшими моделями.
- Разрешение заявлено в трех приборах одинаковое – 176 х 220, правда в этой модели оно кажется меньше. Шрифты и картинки выглядят угловыми, с «лестничным» эффектом. Уровень подсветки и тайм-аут во всех моделях быстро регулируются.
Интерфейс устройства
Навигатор приводится в действие нажатием на нижнюю правую торцевую кнопку. На экране заставка, а через пару секунд можно увидеть главное меню, которое составлено в традициях новейшего ПО от Garmin, потому может слегка озадачить настоящего приверженца техники eTrex.
На маленьком экране крупные пункты меню – это хорошо, поскольку по ним очень удобно перемещаться джойстиком. Меню «закольцовано», а значит, достигнув последнего пункта, по нажатию джойстика «ниже» вы переходите на первый. Главное меню по умолчанию – единственная установленная страница в навигаторе. Для тех, кто любит несколько «рабочих столов», в пункте «Последовательность страниц» есть возможность добавления нескольких наиболее часто применяемых, например:
- «Карта»
- «Компас»
- «Спутник»
- «Путевой комп.»
Листать страницы удобнее всего правой верхней кнопкой.
Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС является чувствительным приемником, он имеет возможность определять свое положение, отправляться на заданную точку, обмениваться данными по USB с компьютером, запоминать трек. Весь этот набор выполнен в влагозащищенном надежном корпусе, но только со скромным экранчиком и без поддержки карт. Всегда будут люди, которым хватает базовых возможностей, потому чего-то еще от GPS-навигаторов они не хотят. Этих людей порадует невысокая цена, а плюсом станет «живучесть» при питании от батарейки.
Преимущества и недостатки навигаторов eTrex 10 .
|Среди плюсов можно выделить:
|Минусы таковы:
Гарантия и сертификация
Garmin - это компания, которая не нуждается в дополнительной рекламе, навигаторы которой, никогда не подведут Вас!
Тем не менее мы предоставляем гарантию на данное устройство, которая длится 2 года. Так же, у Вас есть 14 дней на обмен или возврат устройства.
Navigator-shop - официальный дилер компании Garmin и мы гарантируем Вам 100%-ную оригинальность продукта.
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- Основное
- Тип:портативный
- Область применения:универсальный
- Поддержка ГЛОНАСС:есть
- Программное обеспечение:Garmin
- Количество путевых точек:1000
- Количество маршрутов:50
- Емкость путевого журнала:10000 точек
- Встроенная карта:есть
- Функция Track-Back:есть
- Экран
- Тип экрана:LCD-монохромный
- Диагональ экрана:2.2 дюйм.
- Размер экрана:3.6x4.3 см
- Разрешение экрана:128x240 пикс.
- Характеристики устройства
- Поддержка WAAS:есть
- Тип антенны:внутренняя
- Питание
- Элементы питания:AA
- Количество элементов питания:2
- Время работы:25 ч
- Интерфейсы
- Подключение:USB
- Дополнительная информация
- Водонепроницаемый корпус:есть
- Комплектация:навигатор, USB кабель, руководство пользователя
- Габариты (ШхВхГ):54x103x33 мм
- Вес:142 г
- Etrex 10
- USB кабель
- Руководство пользователя
- 15 985 р.
- 20 400 р.
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