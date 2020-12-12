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Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС

фото Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС
Код товара: 4551
8 900 р.
Лучшая цена - Почему?
Наличие товара: Есть в наличии
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описание

Купите навигатор 10eTrex в интернет магазине Navigator-shop

Традиционное качество Garmin

Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС - базовая и самую бюджетная модель линейки портативных навигаторов, выпущенная для фанатов туристических походов. Компактный и элементарный в управлении навигатор принимает сигналы и от системы GPS, и от Глонасс, не требует частой смены батареи. 

Названия приборов, которые вошли в линейку: eTrex 10, eTrex 20 и eTrex 30

Конструкционные особенности и внешний вид

Прибор превосходно ложится в руку. Если сравнивать с предыдущими в серии моделями, то новый навигатор по своим размерам чуть меньше, кроме того, в нижней части он утратил сужение. На сегодняшний день это ровный кирпич с округлыми краями.

Размер джойстика остался неизменным, над экраном на лицевой панели, но переехал на противоположную сторону и ложится под палец правой руки.

Торцы у навигатора обрезиненные. Такой же материал использован и для выполнения всей задней части навигатора, за исключением снимающейся крышки.

Многие надеются, что производитель победил проблему устройств eTrex – отклеивание полоски на торцах. Теперь попросту нечему отклеиваться. Вся конструкция навигатора выглядит надежной и цельной. «Резиноподобный» материал – чуть более твердый на ощупь, чем у старых вариантов. Специальные выступы повышают «ухватистость» прибора.

Экран

  1. Размеры экрана схожи с экранами предшествствующих моделей. У моделей 30 и 20 – трансрефлективный TFT, у модели 10  обычный монохромный. Если быть точным, он поддерживает четыре градации серого.
  2. В представленной модели есть возможность регулирования контрастности. Цветной экран, возможно, немного уступает экрану знаменитой 60 CSx, но выигрывает у Oregon/Dakota. У представленного навигатора  экран визуально темнее, если сравнивать со старшими моделями.
  3. Разрешение заявлено в трех приборах одинаковое – 176 х 220, правда в этой модели оно кажется меньше. Шрифты и картинки выглядят угловыми, с «лестничным» эффектом. Уровень подсветки и тайм-аут во всех моделях быстро регулируются.

Интерфейс устройства

Навигатор приводится в действие нажатием на нижнюю правую торцевую кнопку. На экране заставка, а через пару секунд можно увидеть главное меню, которое составлено в традициях новейшего ПО от Garmin, потому может слегка озадачить настоящего приверженца техники eTrex.

На маленьком экране крупные пункты меню – это хорошо, поскольку по ним очень удобно перемещаться джойстиком. Меню «закольцовано», а значит, достигнув последнего пункта, по нажатию джойстика «ниже» вы переходите на первый. Главное меню по умолчанию – единственная установленная страница в навигаторе. Для тех, кто любит несколько «рабочих столов», в пункте «Последовательность страниц» есть возможность добавления нескольких наиболее часто применяемых, например:

  • «Карта»
  • «Компас»
  • «Спутник»
  • «Путевой комп.»

Листать страницы удобнее всего правой верхней кнопкой.

Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС является чувствительным приемником, он имеет возможность определять свое положение, отправляться на заданную точку, обмениваться данными по USB с компьютером, запоминать трек. Весь этот набор выполнен в влагозащищенном надежном корпусе, но только со скромным экранчиком и без поддержки карт. Всегда будут люди, которым хватает базовых возможностей, потому чего-то еще от GPS-навигаторов они не хотят. Этих людей порадует невысокая цена, а плюсом станет «живучесть» при питании от батарейки.

Преимущества и недостатки навигаторов  eTrex 1.

Среди плюсов можно выделить:Минусы таковы:
  • Хороший высокочувствительный приемник
  • Одновременный прием сигналов от GPS и ГЛОНАСС
  • Комактные размеры и приятный дизайн
  • Продуманная конструкция, удобное управление и прекрасная эргономика устройства
  • Экран, который не "слепнет" на солнце 
  • Внушительный объем встроенной памяти и поддержка кар microSD
  • Русифицированное, простое и понятное меню
  • Отсутствие поставки ремешка в комплекте, а также защитной пленки и чехла
  • Ошибки при переводе, мелкие огрехи функционала
  • Странное руководство пользователя
  • Трудно работать в перчатках

Гарантия и сертификация

Сертификат Garmin

Garmin - это компания, которая не нуждается в дополнительной рекламе, навигаторы которой, никогда не подведут Вас!

Тем не менее мы предоставляем гарантию на данное устройство, которая длится 2 года. Так же, у Вас есть 14 дней на обмен или возврат устройства.

Navigator-shop - официальный дилер компании Garmin и мы гарантируем  Вам 100%-ную оригинальность продукта.

Вы можете прочесть отзывы наших благодарных клиентов на Яндекс Маркете. Мы работаем для вас и делаем все чтобы сотрудничать с Navigator-shop.ru было удобно и комфортно!

Пока не могу решиться какое именно устройство мне подходит!
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технические характеристики
  • Основное
  • Тип:портативный
  • Область применения:универсальный
  • Поддержка ГЛОНАСС:есть
  • Программное обеспечение:Garmin
  • Количество путевых точек:1000
  • Количество маршрутов:50
  • Емкость путевого журнала:10000 точек
  • Встроенная карта:есть
  • Функция Track-Back:есть
  • Экран
  • Тип экрана:LCD-монохромный
  • Диагональ экрана:2.2 дюйм.
  • Размер экрана:3.6x4.3 см
  • Разрешение экрана:128x240 пикс.
  • Характеристики устройства
  • Поддержка WAAS:есть
  • Тип антенны:внутренняя
  • Питание
  • Элементы питания:AA
  • Количество элементов питания:2
  • Время работы:25 ч
  • Интерфейсы
  • Подключение:USB
  • Дополнительная информация
  • Водонепроницаемый корпус:есть
  • Комплектация:навигатор, USB кабель, руководство пользователя
  • Габариты (ШхВхГ):54x103x33 мм
  • Вес:142 г
Комплектация
  • Etrex 10
  • USB кабель
  • Руководство пользователя
Документация
Руководство пользователя Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС

Аксессуары для Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС
Отзывы, советы и комментарии
Этим интересуются
Пока не могу решиться какое именно устройство мне подходит!
Если Вы пока не можете решиться или хотите узнать какие-то подробности – просто заполните эту форму!
Мобильный телефон
ПОЗВОНИТЕ МНЕ
Специалист свяжется с Вами и ответит на все вопросы!
фото Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС
Наличие товара:Есть в наличии
8 900 р.
Лучшая цена - Почему?

Отзывы о магазине Navigator-shop.ru

Читать все отзывы
Марина Черкасова Оценка:
Dec. 26, 2020
Достоинства: Оформила заказ, тут же перезвонил менеджер, все подтвердили и выслали трек номер буквально в течение 10 минут, очень оперативно. Заказ получила через день курьером.
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Комментарий: В целом остались только положительные впечатления от заказа, все быстро и четко, плюс нашла тут товар, которого нет в других магазинах
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Очень неудобно. Оплата наличными не всегда удобна. Но в целом недостатки сайта компенсировали оперативностью.
Смс Самара Оценка:
Dec. 15, 2020
Достоинства: Понравился ассортимент, НУ ОЧЕНЬ, широкий))))
Оперативность доставки!
Недостатки:
Комментарий: Заказывал Зимний костюм АНГАРА Huntsman. Доставили за 5 дней в Самару. Единственный, момент. Заказывал рост 176см(в накладной именно такой указан), а прислали 182см. Но после примерки понял, хорошо что прислали 182 (куртка в самый раз)
Ольга К. Оценка:
Dec. 14, 2020
Достоинства: Качество товара, оперативная работа магазина.
Недостатки:
Комментарий: Получили товар быстро. Сапоги на все ?. Муж доволен.
vitalick30@tut.by Оценка:
Dec. 12, 2020
Достоинства: Отличный магазин
Недостатки:
фото Garmin eTrex 10 ГЛОНАСС
Наличие товара:Есть в наличии
8 900 р.
Лучшая цена - Почему?
10 Наших преимуществ
  • Доставка в день заказа!
  • Главный офис в центре на Кутузовском проспекте!
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